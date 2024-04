Anlaufstelle im Kreis Heinsberg für Geflüchtete Keine Ukraine-Hilfen mehr für „Beratungsstelle Arbeit“

Die Kernbereiche der Beratungsstelle liegen in der Beratung und Begleitung von Langzeitarbeitslosen im Hinblick auf eine Integration in Arbeit, von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen und Aufstockern sowie von Menschen, die von Arbeitsausbeutung betroffen sind. Die Aufgaben sind vielseitig. Mal geht es um die Sicherung der finanziellen Situation oder sozialrechtliche Fragen, mal um die Planung des Berufsweges oder darum, wie eine Stelle gefunden werden kann. „Wenn wir nicht mehr weiter wissen, vermitteln wir dank unseres Netzwerkes an andere Fachdienste, beispielsweise der Diakonie oder Caritas“, so die Fachberaterinnen. Zu Elina Gandelheidt kommen Ukrainer. „70 Prozent meiner Beratungen fallen auf Ukrainer“, sagte sie. Sie hilft, wenn Anträge gestellt werden müssen, vermittelt Sprachkurse, begleitet zum Jobcenter, kurz alles, um sich in Deutschland zurechtzufinden. Beim „Behördendeutsch“ ist sie eine wichtige Unterstützung. An ihrer Seite ist Anastasia Voitova als Dolmetscherin.