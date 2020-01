Katholisches Forum Kreis Heinsberg : Impulse für gelingendes Zusammenleben

Kreis Heinsberg Das Katholische Forum für den Kreis Heinsberg reagiert mit einem neuem Programm auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen.

Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, Gedenkstättenfahrt nach Ausschwitz, Birkenau und Krakau, Krisen mit Kindern bewältigen – dies sind drei der Angebote des Katholischen Forums für Erwachsenen- und Familienbildung, die 2020 im Kreis Heinsberg gemacht werden. „2019 konnten wir im Kreisgebiet 30.000 Teilnehmer in mehr als 1650 Kursen begrüßen“, blickt Forumsleiter Franz-Josef Unland zurück. Dabei ist das Forum nicht nur an den festen Standorten in Heinsberg, Hückelhoven und Geilenkirchen vertreten, betont Unland, sondern bietet seine Kurse dezentral an 100 Orten in der Region an.