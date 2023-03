Kirche im Kreis Heinsberg Katholiken diskutieren über Gemeinde-Fusionen

Eine Projektgruppe des Bistums Aachen geht davon aus, dass die bisherigen Kirchengemeinden zum 1. Januar 2024 in knapp 50 Pastorale Räume zusammengefasst werden. Für diese empfiehlt sie den Rechtsträger Kirchengemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR). Dementsprechend soll grundsätzlich eine Kirchengemeinde je Pastoralem Raum errichtet werden. In begründeten Fällen empfiehlt sie die Errichtung von bis zu maximal drei Kirchengemeinden, die dann eng in einem Kirchengemeindeverband zusammenarbeiten. Die Umsetzung der Zusammenschlüsse von Kirchengemeinden von bisher 326 auf knapp 100 soll bis spätestens Ende 2027 erfolgen.