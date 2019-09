Premiere für Juso-Doppelspitze : Erstmals Jugendwahlprogramm der Jusos

Kreis Heinsberg Jusos im Kreis Heinsberg wählen eine Doppelspitze und starten die Kampagne ‚#unsereZukunft’.

Mobilität, Umweltschutz, Strukturwandel und Wohnungsbau sind Schwerpunktthemen des Juso-Programms. „Als konkretes Ziel soll dabei der Ausbau der Infrastruktur im Kreisgebiet und die Einführung eines komplett kostenfreien und ticketfreien ÖPNV für alle Schüler und Auszubildenden stehen“, erklären die Jusos. Darüber hinaus setzen sie sich für weitere Vereinfachungen der Tarifstruktur, Senkung der Fahrpreise und moderne Ticketvarianten ein. Auf diesem Weg wollen sie den Kreis Heinsberg „als Mobilitätsregion zukunftssicher, nachhaltig, flexibel und individuell gestalten und somit allen Menschen die Gelegenheit geben, am Leben im Kreis teilzuhaben“, teilen die Jusos mit.

Stark wollen die Jusos nächstes Jahr in den neuen Kommunalparlamenten vertreten sein. So wollen sie „die innerparteiliche Ausrichtung entscheidend mitprägen“, erklärt der Kreisverband nach der Mitgliederversammlung, in der das Jugendwahlprogramm #unsereZukunft verabschiedet wurde. Daran teilgenommen hatten unter anderem auch Gäste der nahestehenden Jugendorganisationen von Grüner Jugend und Linkspartei sowie SPD-Kreisvorsitzender Norbert Spinrath, die Vorsitzender der SPD Erkelenz, Katharina Glaesmann, und Ralf Derichs als Vorsitzender der Kreistagsfraktion.