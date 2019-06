Jungzüchterolympiade in Heinsberg : Spiele, Spaß und Rindviehhaltung

Jungzüchterolympiade in Heinsberg

Kreis Heinsberg Der Jungzüchterclub Heinsberg richtete nach fünf Jahren wieder die Jungzüchterolympiade der Rinder-Union West aus. Fünf Clubs aus dem Rheinland waren in der Kreisstadt zu Gast.

„Die Jungzüchterolympiade wird schon seit mehr als 30 Jahren alljährlich ausgetragen“, erinnert Jessica van Sloun, Tierzuchtberaterin für das Veterinäramt des Kreises Heinsberg. Gastgeber der Veranstaltung ist immer der Gewinner des Vorjahres – so war es dieses Mal nach fünf Jahren wieder am Vorstand des Jungzüchterclubs Heinsberg, herausfordernde und spaßige Aufgaben für die Olympiade zu finden und sich um das Organisatorische zu kümmern. Als Ausrichter nahmen die hiesigen Jungzüchter nicht selbst an der Olympiade teil, scheuten aber weder Kosten noch Mühen, um den befreundeten Vereinen einen aufregenden Wettkampf zu bieten.