Kurioser Diebstahl im Kreis Heinsberg Jugendlicher klaut Feuerwehrauto – schon wieder

Schon die Nachricht vor zwei Monaten klang auch für erfahrene Feuerwehrleute und Polizisten wie ein schlechter Scherz an Karneval. Ein 15-Jähriger war an Karneval in die Feuerwache in Geilenkirchen eingebrochen und hatte sich eine Feuerwehrausrüstung „ausgeliehen“, um damit Karneval zu feiern. Zudem soll er mit einem Feuerwehrauto eine kleine Spritztour gemacht haben und beim Einparken einen Unfall am Gerätehaus verursacht haben. So weit, so kurios.