Johanniter für den Kreis Heinsberg Erster Platz für Hundestaffel der Region

Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe, dankte den überwiegend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern: „Alle zwei Jahre treffen sich so viele Johanniterinnen und Johanniter, um sich freiwillig in ihrem Können zu messen. Sie haben dafür viel in ihrer Freizeit trainiert, um nicht nur in diesem Wettkampf, sondern auch in echten Einsätzen ihr Bestes zu geben und Menschen in Not zu helfen. Das verdient höchsten Respekt und Dank.“