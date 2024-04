„Integrationsturbo“ im Kreis Heinsberg Jobcenter will mehr Flüchtlinge in Arbeit bringen

In diesem Jahr soll diese Quote allerdings weiter steigen. Ein ganz zentrales Problem, das dabei gelöst werden muss: die Sprachbarriere. Denn ohne Deutschkenntnisse funktioniert es mit der Arbeit derzeit kaum. Auch hier gibt es aber ein hohes Potenzial: „Unser Ziel ist zeitnahe Integration auch bei Sprachbarrieren, vielleicht auch nur mit rudimentären Sprachkenntnissen“, so Heffels. Schließlich sei die Zahl der verfügbaren Sprachkurse weiterhin zu niedrig für die enorme Nachfrage. Das führt zu langen Wartezeiten. Eine Idee sei der Spracherwerb im Zuge der Berufsbeschäftigung durch Jobsprachkurse. Ein weiteres Ziel sei es, die Kontaktdichte zu den Geflüchteten zu erhöhen. Da sei Heffels aber optimistisch: „Wir sind schon jetzt nah dran an unseren Kunden, das ist unser tägliches Geschäft.“ Auch in den Sprachkursen müsse aktiver auf die Geflüchteten zugegangen werden: „Da waren wir bisher nicht präsent genug. Jetzt gehen wir aktiv in die Kurse rein und bereiten die Menschen darauf vor, was eigentlich danach kommt.“