Im Kreis Heinsberg Janusz-Korczak-Schule wird aufgestockt

Die Janusz-Korczak-Schule an der Siemensstraße 2 in Heinsberg ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Heinsberg. In der Schule werden zurzeit etwa 120 Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur zehnten Klasse mit diesem Förderbedarf unterrichtet. Die Einrichtung bietet die Möglichkeit, nach der zehnten Klasse einen Hauptschulabschluss zu erwerben und ist in besonderem Maße auf die Förderung der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung spezialisiert. Den Schülerinnen und Schülern stehen als besondere Förderorte der Kiez als Krisenintervention sowie der Schulbauernhof als besonderer Lernort für einzelne Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Kiez steht für „Krise – Interaktion – Erkenntnis – Ziel“. Dort werden Schülerinnen und Schüler der ersten bis zur zehnten Klasse beschult, die aus verschiedenen Gründen zeitweise nicht am regulären Klassenunterricht teilnehmen können oder eine kurze Auszeit von der Klasse brauchen.