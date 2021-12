Erkelenzer Land : Jahrgänge 1953 bis 1958 brauchen neuen Führerschein

Erkelenzer Land Sputen müssen sich jetzt die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958: Sie sind die Ersten, auf die die Umtauschpflicht zukommt. Für sie endet die Umtauschfrist am 19. Januar kommenden Jahres.

Wer im Besitz eines Führerscheins ist, der vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurde, muss diesen Führerschein früher oder später in einen neuen EU-einheitlichen und fälschungssicheren Kartenführerschein umtauschen. Damit aber nicht alle Führerscheininhaber auf einmal die Straßenverkehrsämter stürmen, wurde in Deutschland ein stufenweiser Pflichtumtausch eingeführt.

Bei Antragstellung sind der Personalausweis, ein biometrisches Passbild von der Größe 35 mal 45 Millimeter sowie der bisherige Führerschein vorzulegen. Für den Fall, dass der Führerschein nicht vom Kreis Heinsberg ausgestellt wurde, muss zusätzlich eine so genannte Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde vorliegen. Diese wird von der Behörde auf Antrag des Bürgers hin direkt an den Kreis Heinsberg gesandt.

Der Kreis Heinsberg bietet in diesem Zusammenhang den so genannten Direktversand an. Das heißt, der Führerschein wird an ihn direkt von der Bundesdruckerei zugesandt. Ein weiterer Besuch bei der Kreisverwaltung ist dann nicht mehr notwendig. Die Gebühren für den Umtausch betragen 25,30 Euro zuzüglich 5,10 Euro Zustellkosten.