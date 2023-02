Mit neuer Strategie Kreis Heinsberg ist jetzt „global nachhaltige Kommune“

Im Rahmen des Projekts „Global Nachhaltige Kommune NRW“ hat der Kreis Heinsberg in umfangreichen Beteiligungsprozessen integrierte Nachhaltigkeitsstrategien erarbeitet, die ökologische, soziale und ökonomische Ziele verbinden. In Wuppertal nahm Beyda Üner für den Kreis Heinsberg die Urkunde entgegen, die die erfolgreiche Teilnahme am Projekt bestätigt. Die Ergebnisse aller teilnehmenden Kommunen wurden am Veranstaltungstag an Postern präsentiert. Geplant sind beispielsweise nachhaltigere Formen der kommunalen Verwaltung, eine stärkere Verankerung globaler Verantwortung, etwa durch die Einführung fairer Beschaffung, sowie Maßnahmen zur Klimaanpassung.