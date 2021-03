Corona-Pandemie im Kreis Heinsberg : Inzidenzwert steigt, Impfteams wieder unterwegs

Erkelenzer Land Der Kreis Heinsberg weist darauf hin, dass Impfteams jetzt auch bettlägerige Personen mit Pflegegrad 4 und 5 aufsuchen. Dazu muss ein Antrag gestellt werden.

(RP) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Heinsberg ist am Freitag (Stand: 9 Uhr) erneut angestiegen und liegt nun bei 86,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vor Wochenfrist hatte der Wert noch bei 68,9 gelegen. Die Inzidenz liegt allerdings weiter deutlich hinter dem NRW-weiten Wert von 119,9. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg gibt es derzeit 241 aktuelle Corona-Fälle – 91 in Erkelenz, 65 in Hückelhoven, 53 in Wegberg und 31 in Wassenberg.