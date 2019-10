Von der Aktion Mensch gefördert : Gitarrenbau-Workshop mit Capt’n Catfish in Heinsberg

Heinsberg Anmeldungen für den inklusiven Workshop im Rahmen des Projekts „Kultur ohne Barrieren“ sind ab sofort möglich.

In Kooperation mit der Jugendmusikschule Heinsberg und dem Heinsberger Tischler Frank Wirtz bietet die Lebenshilfe Heinsberg im Rahmen des von Aktion Mensch geförderten Projekts „Kultur ohne Barrieren“ am 2. und 3. November, jeweils 9 bis 16 Uhr, ein Gitarrenbau-Workshop an.

In der Holzwerkstatt von Frank Wirtz an der Kempener Straße 77 in Heinsberg kann man an nur einem Tag mit einfachsten Mitteln seine eigene Gitarre bauen. Geleitet wird der Workshop von Zimmermeister und Gitarrenbauer Fabian Fahr aus Eberbach bei Heidelberg alias „Capt’n Catfish“.