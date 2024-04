Strukturwandel im Kreis Heinsberg Ingrain-Projekt lädt zum Bündnistreffen ein

Fast ein Jahr ist seit dem letzten Ingrain-Bündnistreffen vergangen, jetzt steht das Datum für den Bündnistag 2024 fest: Am Freitag, 19. April, treffen sich die Bündnis-Mitglieder von 9 bis 14 Uhr in der Burg Wegberg, um gemeinsam den innovationsbasierten Strukturwandel in den Branchen Agrar-, Textil- und Lebensmittel zu gestalten. Unter dem Leitbild „Regionale, biogene Nebenströme als Geschäftsmodell der Zukunft“ werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die beantragten und laufenden Ingrain-Projekte erhalten – mit einem Fokus auf ihre Möglichkeiten, sich einzubringen und die damit verbundenen Chancen. Es wird einen Überblick über die Möglichkeiten und Herausforderungen im Bereich der alternativen Nutzung der Restströme der Landwirtschaft zur Erschließung neuer Geschäftsmodelle geben. Zudem bieten Workshops die Gelegenheit, nützliche Erfahrungen und Innovationen nicht nur kennenzulernen, sondern sich in die Entwicklung und Vertiefung von zukünftig geplanten Projekten aktiv einzubringen.