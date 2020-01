Kreis Heinsberg : Neuer VHS-Leiter stellt erstes Halbjahresprogramm vor

Kreis Heinsberg Ingo Rümke empfiehlt politische Veranstaltungen. Der neue Leiter der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg stellt das Programm für das erste Halbjahr 2020 vor.

Neben vielen anderen Vorträgen und Diskussionen zu Themen der politischen Bildung und Integration ist Rümke zufolge beispielsweise eine Veranstaltung mit dem Islamkritiker Hamed Abdel-Samad am 6. März in der Burg Wassenberg hervorzuheben.

Auch im Kulturbereich hat die Kreisvolkshochschule im ersten Halbjahr 2020 einige Höhepunkte zu bieten. So treten im Frühjahr Concerto Köln und das Sinfonieorchester Aachen bei den Meisterkonzerten in Erkelenz auf. Ein Mitsingkonzert mit der bundesweit bekannten und stets vor ausverkauften Häusern auftretenden „Frau Höpker“ wird im Mai sicherlich wieder viele Begeisterte in die Aula der Realschule Geilenkirchen ziehen. Abgerundet wird das Programm erste von Rümke vorgestellte Halbjahresprogramm mit Tagesfahrten, zum Beispiel zur Landesgartenschau nach Kamp-Lintfort und zur Rembrandt-Ausstellung im Wallraff-Richartz-Museum in Köln.