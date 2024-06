Zahlen für den Kreis Heinsberg Immer mehr Unfälle mit E-Rollern

Elektrische Roller, so genannte E-Scooter, erfreuen sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit – auch wenn es im Kreis Heinsberg im Gegensatz zu vielen Großstädten noch kein Verleihsystem gibt. Dementsprechend ist auch die Anzahl der Unfälle, an denen E-Scooter beteiligt waren, kontinuierlich gestiegen. Das geht aus Daten hervor, die nun das Statistische Landesamt vorgelegt hat. Demnach gab es im Jahr 2023 im Kreis Heinsberg 36 verunglückte E-Scooter-Fahrer. In 31 Fällen handelte es sich um leichte Verletzungen, in fünf Fällen um schwere. Im Vorjahr 2022 gab es noch 17 Unfälle (16 leicht, einer schwer), 2021 waren es neun (acht leicht, einer schwer). Damit haben sich die Unfälle mit den Rollern mehr als verdoppelt.