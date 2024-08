Kreis Heinsberg IHK zufrieden mit Azubi-Zahlen

Der Ausbildungsmarkt biete weiterhin Chancen für Kurzentschlossene. Ein Einstieg ins Ausbildungsjahr 2024/25 ist noch bis zum 1. Oktober und in Einzelfällen darüber hinaus möglich. „In vielen Branchen gibt es noch freie Ausbildungsstellen, insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Einzelhandel und auch im produzierenden Gewerbe. In unserer Lehrstellenbörse sind noch rund 380 freie Ausbildungsstellen gemeldet“, weiß Waltraud Gräfen. Sie betont: „Mit dem Eintritt ins Rentenalter der Boomer-Generation in den kommenden Jahren ist der Weg für attraktive Karrierewege frei, denn in allen Bereichen der Wirtschaft werden gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.“