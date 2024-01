Auch im Kreis Heinsberg IHK fordert Investitionen für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Ist der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen fordert die verantwortlichen Bundespolitiker jedenfalls nachdrücklich dazu auf, in die Zukunft des Standorts Deutschland zu investieren. Gleichzeitig gelte es aber auch, grundsätzlich an der Schuldenbremse festzuhalten.