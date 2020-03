IHK-Präsidentin Gisela Kohl-Vogel benennt Zukunftsaufgaben : Der Strukturwandel benötigt mehr Gewerbeflächen

Erkelenz/Aachen Um den Strukturwandel im Rheinischen Revier zu meistern, will die für den Kreis Heinsberg zuständige Industrie- und Handelskammer die Akteure stärker vernetzen und setzt auf ein Gespräch mit Land und Bezirksregierung im Juni.

Der beschleunigte Ausstieg aus der Kohle bei steigendem Energiebedarf stelle Deutschland vor enorme Herausforderungen, wird Kohl-Vogel in einer Pressemitteilung der IHK zitiert. Allein im Rheinischen Revier seien 93.000 Menschen direkt bei energieintensiven Unternehmen beschäftigt. Weitere 32.000 Arbeitsplätze hingen unmittelbar von ihnen ab. „Wir wollen, dass diese Menschen auch in Zukunft im Rheinischen Revier arbeiten können.“ Deshalb müsse alles für einen gelingenden Strukturwandel getan werden. Die Chancen dafür bewertete die IHK-Präsidentin positiv: „Kaum eine Region in Deutschland hat so viel Lösungskompetenz wie unsere. Wir leben in einer Chancenregion: Batterieforschung, Wasserstofftechnologie, künstliche Intelligenz, Elektromobilität, autonomes Fahren. Klingt wie Science Fiction, aber das ist unsere Gegenwart. All das sind Bereiche, in denen wir heute schon erfolgreich forschen, entwickeln und produzieren. Das sind die Märkte von morgen. Wenn wir neue Wege gehen, gelingt es uns, regenerative Energiequellen schneller auszubauen.“