Kreis Heinsberg : Drohender Ärztemangel: Ideen gefragt

Kreis Heinsberg Dem Kreis Heinsberg droht ein Ärztemangel. Zwar gibt es noch keine Notlage, dennoch sollen möglichst bald Konzepte entwickelt werden, um die Niederlassung von jungen Ärzten zu fördern. Zahlen belegen die Notwendigkeit dazu.

Ärzte gesucht 11,5 Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte gibt es laut Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zurzeit im Kreis Heinsberg: zwei in Erkelenz, zwei in Geilenkirchen, 4,5 in Heinsberg, keine in Hückelhoven, zwei in Übach-Palenberg und eine in Wegberg.

Der Versorgungsgrad bei den Hausärzten liegt im Kreis Heinsberg mit seinen 252.988 Einwohnern bei 105,8 Prozent. Zum Vergleich: Der Durchschnitt im Gebiet der KV Nordrhein liegt bei 104,5 Prozent. Das Durchschnittsalter der Hausärzte im Kreis Heinsberg beträgt 56,4 Jahre (55,2 KV Nordrhein). Der Kreis Heinsberg ist in der Statistik in sechs Mittelbereiche unterteilt: Erkelenz, Geilenkirchen (mit Gangelt und Selfkant), Heinsberg (mit Waldfeucht und Wassenberg), Hückelhoven, Übach-Palenberg und Wegberg. Am problematischsten stellt sich die Situation in Übach-Palenberg dar, da dort der Versorgungsgrad mit 98 Prozent am niedrigsten und das Durchschnittsalter der Ärzte mit 58,6 zugleich am höchsten ist. In Erkelenz gibt es 27 Hausärzte, der Versorgungsgrad liegt bei 103,4 Prozent, das Durchschnittsalter beträgt 57,1 Jahre. In Wegberg sind es 18 Hausärzte, der Versorgungsgrad liegt bei 105,7 Prozent, das Durchschnittsalter beträgt 52,5 Jahre. In Hückelhoven gibt es 30 Hausärzte, der Versorgungsgrad liegt bei 128,5 Prozent, das Durchschnittsalter beträgt 57,5 Jahre.