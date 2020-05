Musiker und Politiker stehen zusammen : „HS be strong“ – Hymne für den Kreis

Erkelenzer Land Ein Lied für den Kreis Heinsberg: Die Idee des Musikers Heinz Randerath aus Straeten sorgt für viel Gänsehaut. Beim Videodreh war auch Landrat Stephan Pusch mit dabei und sang mit.

Strahlender Sonnenschein vor der Kreisverwaltung und ein Hauch von einem Klassentreffen: Alle Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg, Landrat Stephan Pusch, der Landtagsabgeordnete Bernd Krückel und der Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers, Vertreter der Kreissparkasse und der Volks- und Raiffeisenbanken sowie zahlreiche Musiker versammelt vor dem Kreishaus. Denn alle Anwesenden wurden zu Protagonisten im neuen Lied: „HS be strong – unser Song für Heinsberg“. Und nun stand der Videodreh an, zu dem der Harbecker Musiker Ralle Rudnik alle versammelt hatte. „Dieser Song hat das Zeug zu einer richtigen Hymne für den Kreis, mit ordentlich Gänsehaut-Atmosphäre“, ist Landrat Stephan Pusch schon überzeugt.

Entstanden ist der Titel nach einem Todesfall durch Corona im Bekanntenkreis des Straetener Musikers Heinz Randerath: „Ich habe mich da hingesetzt und meine Gefühle niedergeschrieben“, erklärt Randerath. Weil die ersten Reaktionen so überwältigend waren, kam der Entschluss, „mehr daraus“ zu machen. Heinz Randerath suchte den Kontakt zu Landrat Stephan Pusch und Ralle Rudnik, stieß bei beiden auf offene Ohren: „Ich hatte dann die Idee, daraus eine Art ,We are the World’ für den Kreis Heinsberg zu machen, also mit vielen Beteiligten“, so Rudnik.