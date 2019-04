Vortrag vom Handball-Bundestrainer : Heiner Brand zu Gast beim Lions Club Selfkant

Kreis Heinsberg Hautnah erlebten die Mitglieder des Lions Club Selfkant und des Lions Club Übach-Palenberg/Geilenkirchen Heiner Brand, Bundestrainer der Deutschen Männer-Handballmannschaft von 1997 bis 2011. Der bekannte Trainer war eingeladen worden, um ehrenamtlich einen Vortrag zum Thema „Wege zur Höchstleistung – Spitzensport als Erfolgsmodell für die Wirtschaft“ zu halten.

Die Mitglieder beider Clubs hatten aus diesem Grund im Vorfeld Spenden in Höhe von 13.500 Euro zusammengetragen, die an fünf Projekte verteilt wurden.

3500 Euro gingen an ein Projekt der Beratungsstelle für Suchtfragen in Hückelhoven, das sich an Kinder aus suchtbelasteten Elternhäusern richtet. 5000 Euro erhielt die Lambertus GmbH für ein Therapiebecken für junge pflegebedürftige Menschen. 2500 Euro gingen an ein Projekt, das eine Stiftung in Äthiopien für Frischwasser für Schulklassen unterstützt. 1500 Euro waren für das Akademieprojekt des Kindergartens Kückhoven und 1000 Euro für die Unterstützung der Handball-Jugendarbeit des ASV Rurtal-Hückelhoven, dessen Spieler die Bewirtung am Vortragsabend übernommen hatten, bestimmt.