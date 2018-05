Kreis Heinsberg: Kreis Heinsberg hält an Plänen für Autobahnschilder fest

Kreis Heinsberg Noch einmal soll der Kreis Heinsberg mit den Bürgermeistern der zehn Kommunen das Gespräch und dabei eine gemeinsame Lösung suchen.

Der Kreis Heinsberg soll an seinem Ziel festhalten, entlang der Autobahn 46 ab Erkelenz und an der Bundesstraße 56n bis zur niederländischen Grenze touristische Hinweisschilder aufzustellen. Dies entschied der Kreisausschuss für Kultur und Tourismus einstimmig. Zu Beginn der Sitzung hatte es nicht danach ausgesehen.

Maria Sprenger (Grüne) stellte es sich als "problematisch vor, wenn jetzt alle Kommunen eigene Anträge stellen" und bat darum, die Kreisverwaltung möge noch einmal das Gespräch mit den Bürgermeistern suchen. Stefan Lenzen (FDP) formulierte daraus sogar eine Forderung an die Kreisverwaltung, verbunden mit der Aufforderung an die Kommunen, "sich auf eine Anzahl und Art von Schildern zu einigen". Nachdem dann Ferdinand Schmitz (CDU) seine Kollegen in der Kreispolitik dazu aufgefordert hatte, "noch einmal mit Selbstbewusstsein auf die Bürgermeister zuzugehen mit einer Entscheidung, die ihnen möglicherweise nicht passt" - nämlich am Ziel der eigenen touristischen Hinweisschilder festzuhalten - und ergänzte, dass "wir nicht aufgeben sollten", bekam die Diskussion eine Richtung, die anfangs nicht zu erwarten gewesen war: Die Kreisverwaltung und Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurden dazu beauftragt, noch einmal das Gespräch mit den zehn Bürgermeistern zu suchen, um eine gemeinsame Lösung zu finden.