In Erkelenz und Heinsberg Gute Resonanz bei Filmabend zum Hospiztag

(RP) Auf große Resonanz stieß das Kinofilm-Angebot des Netzwerks für Hospiz-, Palliativ- und Trauerarbeit im Kreis Heinsberg zum Welthospiztag. In den beiden Kinos in Erkelenz und Heinsberg wurde dort bei freiem Eintritt der Film „Das Beste kommt zum Schluss“ gezeigt. Die Verantwortlichen des Netzwerks begrüßten im Heinsberger Roxy-Kino 80 Besucher, in Erkelenz kamen 50 Leute zur Filmvorführung. Zahlen, mit denen die Veranstalter sehr zufrieden waren.