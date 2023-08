Grüne im Kreis Heinsberg Ruf nach Kastrationspflicht für Katzen

Die Günen führen aus, dass in etlichen Gemeinden und Kreisen – auch in der Nachbarschaft wie Linnich, Niederkrüchten, Herzogenrath, Kreis Viersen, Kreis Euskirchen; in Mönchengladbach (hier sei eine Katzenschutzverordnung in Vorbereitung, so die Grünen) – die Kastrationspflicht für Freigängerkatzen bestehe. Dies könnte einer von mehreren Wegen sein, das Elend dieser Katzen zu reduzieren. „In einer Antwort auf eine Anfrage unserer Fraktion im Jahr 2014 hat der Kreis Heinsberg diese Kastrationspflicht jedoch abgelehnt wegen fehlender rechtlicher Möglichkeit und mangelnder Kooperation der Kommunen im Kreis“, erklären die Grünen. Die rechtlichen Voraussetzungen seien inzwischen geschaffen. Zwischenzeitlich wurden auch Landesmittel für Katzenkastrationen bereitgestellt.