Kommunikation im Kreis Heinsberg : Grüne fordern gendergerechte Sprache

Erkelenzer Land Die Grünen-Fraktion im Kreistag will ein Zeichen für einen „modernen, vielfältigen und offenen Kreis“ setzen. Zur Debatte soll es Ende März im Kreisausschuss kommen.

(RP) Gendergerechte Sprache zählt nicht zu den brennendsten, vermutlich aber zu den meistdiskutierten Themen in der politischen Debatte der vergangenen Jahre. Nun will auch die Grünen-Fraktion im Heinsberger Kreistag ein umfassendes Konzept für eine Sprache, die alle Geschlechter einbezieht. Einen entsprechenden Antrag wollen die Grünen im Kreisausschuss am Dienstag, 22. März, stellen.

Die Verwaltung soll demnach gemeinsam mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten ein Konzept erarbeiten, mit der die gendergerechte Sprache „in allen Bereichen von Politik und Verwaltung“ im Kreis Heinsberg umgesetzt werden kann. „Sprache – schriftlich wie mündlich – ist ein wirksames Instrument, mit dem wir zum Ausdruck bringen, was wir denken und mitteilen möchten“, teilen die Kreistagsmitglieder Jutta Schwinkendorf und Sofia Tillmanns mit. „Identitäten und Geschlechter, die sprachlich nicht erwähnt werden, bleiben auch in der Vorstellung unsichtbar.“ Um stereotype Geschlechterrollen aufzubrechen, sei eine „sensible Kommunikation“ von Bedeutung.

In Veröffentlichungen des Kreises Heinsberg ist mittlerweile zumeist von Männern und Frauen die Rede, wenn etwa von „Bürgerinnen und Bürgern“ gesprochen wird. In Stellenausschreibungen werden darüber hinaus auch diverse Menschen angesprochen. „Dies begrüßen wir ausdrücklich und meinen, dass dies in der täglichen Praxis ebenfalls so gehandhabt werden muss“, sagen die Grünen.