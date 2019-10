Feststunde und Gottesdienst in Heinsberg : Auszeichnungen für Pflege mit Herz

In Heinsberg ist das „Pflegeherz 2019“ verliehen worden. Die Laudatoren hoben den Einsatz der Geehrten he rvor, die Pflege mit Herz betrieben. Foto: Eva Weingärtner

Kreis Heinsberg Der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ verlieh das Goldene Pflegeherz an pflegende Angehörige sowie Mitarbeiter in der Pflege. Der frühere Leiter des Kreisgesundheitsamtes gehörte zu den zu Ehrenden.

In der evangelischen Christuskirche in Heinsberg sind zum sechsten Mal die Goldenen Pflegeherzen verliehen worden, wozu der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ eingeladen hatte. Angehörige, Gäste, Vertreter aus der Politik sowie Preisträger vergangener Jahre erlebten eine bewegende Veranstaltung, bei der manche Träne der Rührung floss. Karl-Heinz Feldhoff, der 23 Jahre Amtsarzt und Leiter des Kreisgesundheitsamt war, zählte zu den zu Ehrenden.

Es waren in erster Linie die Laudatoren, die den Blick auf die aufopfernde Pflege und Zuwendung richteten, die die zu Ehrenden, darunter pflegende Angehörige und Mitarbeiter der Pflege, leisten. „Der stärkste Muskel ist ein Muskel, den man zu selten sieht, das Herz. Es schlägt für uns. Es kann auch für andere schlagen“, bemerkte Pfarrer Sebastian Walde beim Gottesdienst, den er mit Propst Markus Bruns anlässlich der Preisübergabe zelebrierte. Wie wichtig Zuwendung, Pflege und Liebe für die Gesellschaft seien, verdeutlichte Marion Peters, Vertreterin des Verbunds „Starke Partner“, in ihrer Begrüßung. Pflege und Betreuung würden in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft immer mehr Raum einnehmen, für die Lösungen erforderlich seien. Es gebe 3,7 Millionen pflegebedürftige Menschen, von denen 790.000 in Pflegeinrichtungen lebten. Der weitaus größere Teil von 2,9 Millionen würde Zuhause betreut. Damit seien die Angehörigen der größte Pflegedienst bundesweit. Dieser wertvolle Dienst für und an unserer Gesellschaft bedürfe einer gesellschaftlichen Anerkennung.