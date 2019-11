Gisela Kohl-Vogel steht IHK Aachen vor : IHK hat Präsidentin – Premiere nach 215 Jahren

Kreis Heinsberg Gisela Kohl-Vogel ist neue Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Aachen.

Erstmals in der 215-jährigen Geschichte der IHK Aachen, die auch für den Kreis Heinsberg zuständig ist, hat eine Frau die Leitung des höchsten Ehrenamtes übernommen. Die Wahl der 51-jährigen Unternehmerin Gisela Kohl-Vogel aus Aachen erfolgte einstimmig mit drei Enthaltungen.

„Ich bin überzeugt, dass wir trotz der zahlreichen anstehenden Herausforderungen wie dem Strukturwandel, der Digitalisierung oder der Mobilitätswende optimistisch in die Zukunft blicken können“, erklärte Kohl-Vogel nach ihrer Wahl. Als neue Präsidentin der IHK Aachen wolle sie ihren Beitrag dazu leisten, „die Entwicklung unserer Region positiv mitzugestalten“.

Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung hat Gisela Kohl-Vogel Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bamberg studiert. Seit 1997 ist sie Geschäftsführerin der Kohl-Automobile GmbH. Die Unternehmensgruppe beschäftigt laut Pressemitteilung der IHK Aachen 520 Mitarbeiter, darunter rund 100 Auszubildende. Gisela Kohl-Vogel ist seit 2014 Mitglied des Handelsausschusses und der Vollversammlung und seit 2015 Vizepräsidentin der Kammer. An der Spitze der IHK Aachen steht neben der hauptamtlichen Geschäftsführung das ehrenamtliche Präsidium, das sich aus der Präsidentin, zwei Vizepräsidentinnen und vier Vizepräsidenten zusammensetzt. Es hat die Aufgabe, über die Angelegenheiten der IHK zu beschließen, und wird von den Mitgliedern der Vollversammlung – dem Parlament der regionalen Wirtschaft – gewählt. Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Kammer setzen die Beschlüsse des Ehrenamtes um und unterstützen die Mitgliedsbetriebe in ihren Interessens­bereichen.