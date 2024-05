Aktion im Kreis Heinsberg Gewerkschaften wollen ernst machen

Den Tag der Arbeit nutzen Gewerkschaften, organisierte Arbeitnehmer und Linksorientierte traditionell dazu, um für faire Löhne und ihre Rechte zu demonstrieren. Proteste gab es in der Region beispielsweise in Aachen oder Mönchengladbach. An diesem Samstag, drei Tage nach dem 1. Mai, wird es auch im Kreis Heinsberg eine organisierte Veranstaltung geben – wenn auch als Diskussionsrunde, nicht als Demonstration. „Wir haben es erstmals geschafft, zahlreiche Personalräte und Gewerkschaftsvertreter zu einem Termin zusammenzubekommen“, sagt Jerome Schmitz, Sekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in der Region Süd-West.