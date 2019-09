Kreis Heinsberg : Zu wenige Tagespflegeplätze

Kreis Heinsberg Mitarbeiter der Heinsberger Kreisverwaltung wollen mit Trägern, Einrichtungen und Institutionen aus dem Bereich der stationären Pflege Gespräche führen.

Im Kreis Heinsberg gibt es zu wenige Plätze in der Tagespflege/Junge Pflege und in der Kurzzeitpflege. Das geht aus der aktuellen Pflegebedarfsplanung hervor, die der Kreistag im Juni beschlossen hat. Die Kreisverwaltung kündigt deshalb weitere Gespräche mit Trägern, Einrichtungen und Institutionen aus dem Bereich der stationären Pflege an.

Die verbindliche Pflegebedarfsplanung des Kreises Heinsberg weist einen zusätzlichen Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen in nicht unerheblichem Umfang aus – Tendenz steigend. „Trotz vielfältiger Bemühungen in der Vergangenheit, unter anderem durch Initiierung einer entsprechenden Bedarfsausschreibung und in der Folge die Herausnahme der Kurzzeitpflege aus der verbindlichen Bedarfsplanung, ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, eine ausreichende Bedarfsdeckung im Bereich der Kurzzeitpflege im Kreis Heinsberg zu erreichen“, berichtete Verwaltungsmitarbeiter Wilhelm Schulze während der Sitzung des Kreissozialausschusses im Heinsberger Kreishaus. Deshalb kündigt die Kreisverwaltung nun neuerliche Gespräche mit Trägern, Einrichtungen und Institutionen aus dem Bereich der stationären Pflege an. Dieser Dialogaustausch soll am Mittwoch, 11. September, stattfinden. „Dabei sollen insbesondere die Aspekte der Rechtsvorgaben, Kostengesichtspunkte und der praktischen Erkenntnislagen erörtert und wenn möglich die weitere Vorgehensweise erarbeitet werden“, erklärte Wilhelm Schulze.