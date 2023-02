Appell der Apotheker im Kreis Heinsberg Geld statt Arzneimittel spenden

„Die Spendengelder können so gezielt und direkt für die Beschaffung und Verteilung der notwendigen Medikamente eingesetzt werden“, erklärt Jörg Haßiepen, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Heinsberg. Arzneimittelspenden sind auch schwierig, weil sie speziellen gesetzlichen und pharmazeutischen Anforderungen entsprechen müssen. So handelt es sich bei Arzneimitteln um sogenannte besondere Güter, die nicht ohne Weiteres in andere Länder transportiert werden dürfen. Sie müssen auch bei einer Krise, wie dem aktuellen Erdbeben, offiziell exportiert und vom Zielland importiert werden. Bei der Zusammenstellung, der Verpackung, dem Transport und der Zwischenlagerung ist fachliches Know-how gefordert, um die Qualität der Arzneimittel bis zur Verteilung in der Krisenregion sicherzustellen. Das ist bei selbst zusammengestellten Sortimenten an Medikamenten häufig nicht möglich.