Breite Ablehnung Kreis Heinsberg gegen Erweiterung des Naturparks Schwalm-Nette

So sah es auch der Heinsberger Ausschuss: „So wie wir das sehen, hätten wir durch eine Erweiterung einen erhöhten Beitrag in der Umlage, aber keinen Vorteil“, sagte Harald Schlößer, CDU-Fraktionschef. Auch Landrat Stephan Pusch sagte: „Ich fand die Vorlage von Anfang an seltsam“ – eine Einschätzung, die offensichtlich auch die Bürgermeister in seinem Kreis teilen: „Wassenberg und Wegberg haben klar gesagt, dass sie gegen die Erweiterung sind. Und auch bei den anderen Kommunen hielt sich die Begeisterung, vorsichtig gesagt, in Grenzen“, sagte Pusch. Mit Blick auf Viersen meinte Pusch: „Ich selbst bin bei diesem Thema eigentlich leidenschaftslos. Aber wenn selbst der Hauptgesellschafter das nicht möchte, dann sagt das schon einiges aus.“