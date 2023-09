Kreis Heinsberg Freie Wähler fordern vergünstigtes Seniorenticket

Nun hat der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Heinsberger Kreistag, Walter Leo Schreinemacher, im Sozialausschuss einen Antrag eingebracht. Dieser bemängelt, dass Rentner von dem Rabatt ausgeschlossen seien. „Bei einer der größten Bevölkerungsgruppe gibt es unseres Wissens nach in Nordrhein-Westfalen kein solches Zuschussangebot durch das Land. Dies wird aber zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern angeboten, hier wird das Ticket für Rentner mit 20 Euro bezuschusst“, heißt es in dem Antrag. Da das Land NRW nicht bereit sei, ein solches Angebot zu machen, solle der Kreis Heinsberg jetzt prüfen, welche Kosten auf den Kreis zukämen, würde man künftig allen Rentnern im Kreis das Ticket für knapp 20 Euro weniger anbieten. „Es soll auch über eine repräsentative Zahl von Rentner angefragt werden, wer das Ticket nutzt“, schreiben die Freien Wähler. Und noch eine Idee haben Sie: Es soll auch gefragt werden, wer bei Übernahme des Deutschlandtickets bereit wäre, die eigene Fahrerlaubnis abzugeben. Diese Regelungen für Menschen ab 75 Jahren hat zum Beispiel schon Leverkusen eingeführt.