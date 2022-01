Bauunternehmen aus dem Kreis Heinsberg : Frauenrath übernimmt Industriepark in Düren

Frauenrath übernimmt Industriepark in Düren

In dem Industriegebiet arbeiten rund 300 Menschen. Foto: WIN.DN

Kreis Heinsberg Die Frauenrath-Gruppe hat den Dürener Industriepark in Niederau gekauft. Damit wächst das Heinsberger Bauunternehmen weiter. Im Park arbeiten knapp 300 Menschen.

Frauenrath strebt in den nächsten Jahren einen deutlichen Wachstumsschub für den Industriepark an, teilt das Bauunternehmen mit. „Wir freuen uns, dass die Unternehmensgruppe in diesen bedeutenden Standort investiert und die Attraktivität für die Dürener Industrie langfristig erhöht“, sagte Dürens Bürgermeister Frank Peter Ullrich.