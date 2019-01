Kreis Heinsberg: Frauenrath beschenkt Lebenshilfe

Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass der Erlös der Weihnachtsfeier-Tombola der Firma Frauenrath einer Einrichtung der Lebenshilfe Heinsberg zukommt.

Und ebenso seit vielen Jahren ist es so, dass Vertreter der Firma die Lebenshilfe-Wohnstätte in Kirchhoven in der Vorweihnachtszeit besuchen.