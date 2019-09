Kreis Heinsberg : Frauenberatungsstelle soll bald Arbeit starten

Kreis Heinsberg Die Kreisverwaltung prüft Bewerbungen für die neue Frauenberatung. Ob das Angebot vom Land gefördert wird, ist noch offen.

Mittlerweile hat das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) dem Kreis Heinsberg mitgeteilt. dass es eine Konkurrenzsituation bezüglich der möglichen Förderung gibt. Dem MAGS liegen Anfragen aus allen vier bislang nicht mit einer landesgeförderten Frauenberatungsstelle versorgten Kreisen vor. Die Heinsberger Kreisverwaltung geht deshalb vorsichtshalber davon aus, dass seitens des Leistungserbringers keine Landesmittel in Anspruch genommen werden können. Die Verwaltung hat am 18. Juli alle im Kreis Heinsberg tätigen Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen – SKF/M Erkelenz, Caritasverband, Lebenshilfe, Diakonisches Werk des Kirchenkreises Jülich, Arbeiterwohlfahrt, Arbeiter-Samariter-Bund, Deusches Rotes Kreuz und Donum Vitae – angeschrieben und gebeten, bis spätestens 6. September ihr Interesse an den Aufgaben der Frauenberatungsstelle zu bekunden. „Es liegen uns Interessensbekundungen vor, mit denen man arbeiten können wird“, berichtete Sozialdezernentin Ritzerfeld im Ausschuss. Die Verwaltung wird in den nächsten Tagen darüber beraten, welcher Bewerber den Zuschlag bekommen wird. Auf Nachfrage von Ilse Lüngen erklärte Daniela Ritzerfeld, dass es bis zur endgültigen Einrichtung der Frauenberatungsstelle keine Versorgungslücke gebe, da das bisherige Angebot bis dahin aufrecht erhalten bleibt. „Ich versichere Ihnen, dass wir die Einrichtung der Frauenberatungsstelle möglichst schnell verwirklichen wollen“, sagte die Sozialdezernentin.