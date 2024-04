Höhere Kita-Beiträge im Kreis Heinsberg Fraktionen fordern eine demokratische Entscheidung

In einem Brief des Landrats Stephan Pusch an die Bürgermeister der Kreisjugendamtskommunen Wegberg, Wassenberg, Gangelt, Selfkant, Waldfeucht und Übach-Palenberg steht die Erhöhung der Elternbeiträge für das kommende Kita-Jahr um knapp zehn Prozent zur Diskussion. Damit würde erstmals im Kreisjugendamtsbezirk von der bisherigen Praxis einer stetigen jährlichen Erhöhung in moderater Höhe abgewichen und der Orientierungswert aus dem Kibiz-Gesetz eins zu eins übernommen. Gegen dieses Vorgehen wehrt sich nun nicht nur die SPD-Kreistagsfraktion, sondern auch die Grünen, die FDP und die Freien Wähler im Kreistag Heinsberg. In einem gemeinsamen Schreiben an die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses Christiane Leonards-Schippers beantragen sie kurzfristig für Anfang Mai eine Sondersitzung mit dem Thema „Höhe von Kita-Beiträgen im Kreis Heinsberg“ einzuberufen.