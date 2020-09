Kabinettsbeschluss auf Landesebene : Mehr als 550.000 Euro für Schulsozialarbeit im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Ein altes Förderprogamm läuft Ende des Jahres aus. Nun hat die Landesregierung ein neues verabschiedet. Der für den Kreis zuständige FDP-Abgeordnete Stefan Lenzen begrüßt den Beschluss.

Ab 2021 stehen für die Schulsozialarbeit jährlich rund 47,7 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, wie die Landesregierung entschieden hat. Für den Kreis Heinsberg stehen in dem kommenden Jahr damit exakt 576.846,89 Euro zur Verfügung. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in Düsseldorf bekanntgegeben. Die Sozialarbeiter unterstützten Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Schulalltag und entlasteten Lehrkräfte.