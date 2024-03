Beim Kreisparteitag in Erkelenz FDP will Landwirte entlasten

Die FDP im Kreis Heinsberg will Landwirte entlasten. Beim Kreisparteitag in Erkelenz haben die Freien Demokraten nun einen Antrag auf den Weg gebracht, der es Bauern künftig ermöglichen soll, in wirtschaftlich starken Phasen Rücklagen aufzubauen, auf die in wirtschaftlich schwächeren Phasen zurückgegriffen werden kann. „Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Landwirten in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit mehr Stabilität zu bieten“, sagte der Kreisverbandsvorsitzende Klaus Wagner.