Mord an Ehefrau Fall Dorota – Verteidiger gehen in Revision

Das Gericht hatte den Mann in der Vorwoche schuldig gesprochen. Vor Gericht hatte der 42-Jährige geschwiegen. Das Urteil stützte sich in weiten Teilen auf Erkenntnisse durch den Einsatz verdeckter Ermittler. Die getarnten Polizisten hatten vorgegeben, einer kriminellen Vereinigung anzugehören, in die auch der 42-Jährige aufgenommen werden sollte. Die aufgezeichneten Gespräche, in denen es auch um das Geschehen am Tattag ging, wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Prozess eingeführt.