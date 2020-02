Fahrplan für die tollen Tage : Geänderter Fahrplan für Busse an den Karnevalstagen

Kreis Heinsberg Für die Karnevalstage hat die West Verkehr GmbH wichtige Informationen für die Jecken, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen.

Auch dieses Jahr gibt es ein besonderes Ticketangebot. Mit dem AVV-24-Stunden-Ticket für eine Person der Preisstufe 4 (18,50 Euro) können die Jecken sechs Tage lang unterwegs sein. Dies bedeutet, dass zwischen Altweiberdonnerstag, 20. Februar, und Veilchendienstag, 25. Februar, erworbene und entwertete 24-Stunden-Tickets in diesem Zeitraum im gesamten Netz des Aachener Verkehrsverbundes (AVV) gelten. Das Ticket ist in den Kundencentern, in Bussen sowie in den Vorverkaufsstellen der West erhältlich.