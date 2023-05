berauschte Übungsfahrten im Kreis Heinsberg Fahranfänger üben Alkohol- und Drogenfahrten

In Zusammenarbeit mit den Jugendämtern Heinsberg, Erkelenz und Hückelhoven, dem Kreisjugendamt, der Awo- Aidsberatungsstelle, der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk veranstalteten die Kreispolizeibehörde Heinsberg und das Kreisgesundheitsamt am Freitag, 12. Mai, wieder eine Aktionsnacht auf dem Gelände einer Diskothek in Himmerich.