Kreis Heinsberg Erneut zahlreiche Einbrüche am Wochenende

Erneut haben über das Wochenende zahlreiche Diebe und Einbrecher im Heinsberger Kreisgebiet zugeschlagen. So brachen Unbekannte in einen Rohbau in Brachelen ein, aus dem sie Kupferkabel und Bohrmaschinen erbeuteten. In Ratheim stahlen Unbekannte am Sonntag zwischen 19.20 und 19.30 Uhr einen Gullideckel auf der Meurerstraße – der Hückelhovener Bauhof kümmerte sich sofort darum und beseitigte die Gefahrenstelle. Auf der Berliner Allee in Wassenberg brachen Täter zwischen Samstag und Sonntag eine Garage auf und erbeuteten daraus diverses Werkzeug. In Geilenkirchen brachen Täter den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Maarstraße auf und stahlen Alkohol, eine Spielkonsole, einen Koffer, ein Navi und Kleidung.