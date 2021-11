Kreis Heinsberg ist offiziell fahrrad- und fußgängerfreundlich : Ein Qualitätssiegel für umweltschonende Mobilität

NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes übergibt die Urkunde der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW an Landrat Stephan Pusch. Foto: Stephan Vallata

Erkelenzer Land Der Kreis Heinsberg ist als 94. Mitglied in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS NRW) aufgenommen worden.

Mitte Oktober dieses Jahres hatte die Auswahlkommission des Landes die Empfehlung zur Aufnahme des Kreises Heinsberg in die AGFS für sieben Jahre befürwortet. Einige empfohlene Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden. So kooperiert der Kreis Heinsberg mit der RWTH Aachen, um die Forschung im Bereich Mobilitätsmanagement voranzutreiben. Die Kreisverwaltung nutzt nach Ansicht der AGFS den Strukturwandel für den Fuß- und Radverkehr und beteiligt sich an Projekten des Rheinischen Reviers, insbesondere am „Gesamtregionalen Radverkehrskonzept“, in dem die Handlungsgrundlagen für die Nahmobilität festgelegt werden.