Insolvenzen im Kreis Heinsberg : Energiekosten führen in die Schuldenfalle

Energiekosten führen in die Schuldenfalle

Kreis Heinsberg Mit messbaren Effekten rechnet die Schuldner- und Insolvenzberatung in den kommenden Monaten. Viele Geringverdiener halten sich mit Kleinkrediten über Wasser, bis es nicht mehr geht.

Entgegen den Erwartungen hat die Corona-Pandemie zu keinem starken Anstieg der Überschuldung und Insolvenzen im Kreis Heinsberg geführt. Das geht aus dem Jahresbericht 2021 der Schuldner- und Insolvenzberatung hervor, die das Diakonische Werk des Kirchenkreises Jülich in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heinsberg in Hückelhoven betreibt. Demnach ist die Quote von 11,6 auf 10,3 Prozent gesunken.