Polizeiticker im Erkelenzer Land : Einbrüche in Garage, Auto und Getränkemarkt

Die Polizei meldet diverse Diebstähle. Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkelenzer Land Verschiedene Einbrüche meldet die Polizei des Kreises Heinsberg. Unter anderem haben Unbekannte Kupferrohre, ein Mountainbike, eine Sporttasche und Zigaretten erbeutet.

Kupferrohre verschwunden

Unbekannte Täter haben von einem Rohbau an der Heerstraße in Hückelhoven-Ratheim Kupferrohre und ein Schweißgerät gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 15. Dezember, und Samstag, 15. Januar.

Mountainbike aus Garage gestohlen

Am Dammweg in Hückelhoven-Doveren brachen Diebe in der Nacht zu Freitag, 14. Januar, in eine Garage ein. Sie stahlen ein Mountainbike. Außerdem durchwühlten sie das in der Garage stehende Auto. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sie dabei jedoch keine Beute gemacht.

Unbekannte nehmen Sporttasche mit

In der Nacht zu Freitag, 14. Januar, stahlen Unbekannte eine Sporttasche aus einem Auto, das an der Chemnitzer Straße in Hückelhoven stand. In der Sporttasche befand sich eine Geldbörse inklusive Geldkarten und persönlichen Dokumenten.

Einbruch in Getränkehandel

Durch eine Scheibe drangen Einbrecher am Montag, 17. Januar, gegen 1.10 Uhr in einen Getränkehandel an der Erkelenzer Straße in Wassenberg ein. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie Zigaretten. Laut Zeugenaussage handelte es sich um zwei dunkel gekleidete Personen. Eine von ihnen war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte eine weiße Kapuze oder Kopfbedeckung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 9200 oder auf der Webseite der NRW-Polizei unter polizei.nrw entgegen.

(RP)