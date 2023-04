Im Kreis Heinsberg Ehrenamtler für Notfallseelsorge gesucht

Ganz aktuell suchen sie Menschen, die sich ab September in den Kreisen Heinsberg und Düren in der ehrenamtlichen Notfallseelsorge ausbilden lassen wollen. „Wir wollen in der Zukunft gut aufgestellt sein, da wir viele ältere Ehrenamtler in unseren Teams haben und im Zuge der Corona-Pandemie auch Einige weggefallen sind“, so Kück.