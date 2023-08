Ungelöster Fall im Kreis Heinsberg Festgenommener Verdächtiger im Fall Dorota soll Ehemann sein

Knapp sieben Jahre ist es nun her, als die damals 29-jährige Dorota Galuszka-Granieczny aus Süsterseel am späten Abend des 18. Oktober 2016 verschwand. Gegen 23 Uhr soll sie das Haus verlassen haben. Trotz intensiver Suche konnte die Mutter eines damals sieben Jahre alten Sohnes nicht aufgefunden werden. Der Fall war von Beginn an rätselhaft und bewegte die Öffentlichkeit.