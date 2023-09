Kreisverband Heinsberg DRK will seine Angebote im Kreis ausbauen

Ein Problem bei der Umsetzung sei die Struktur des Flächenkreises Heinsberg, sagt Terodde: „Das DRK verfügt über kreisweite Präsenz und sitzt bei Themen wie der Betreuung von Geflüchteten, häuslicher Betreuung, Familienhilfe, Weiterbildungsangebote oder der Schaffung von Kindertagesstätten längst nicht mehr in den Startlöchern. Doch die Schaffung eines spürbaren flächendeckenden Angebotes zum Beispiel im Bereich der Vorschulbetreuung braucht Zeit.“ Bei einer Kita in Gangelt bewies das DRK seine Fähigkeit zur Planung und Umsetzung eines vollwertigen und an den Bedürfnissen moderner Familien ausgerichteten Kindergartens in nicht einmal zwei Jahren. Mittlerweile werden in sechs Gruppen über hundert Kinder betreut.