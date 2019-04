Kreis Heinsberg : DRK verteilt 65.000 Kleidersäcke

Kreis Heinsberg Das DRK ruft für Samstag, 13. April, zur Kleidersammlung auf. 2018 waren mehr als 100 ehrenamtliche Helfer beteiligt. Die Sammlung findet bei jedem Wetter statt.

Die jährliche Kleidersammlung kündigt der DRK-Kreisverband Heinsberg für den Süd-Kreis am Samstag, 13. April, an. Erneut ruft das DRK Bürger dazu auf, sich mit Spenden zugunsten des DRK-Engagements für das Gemeinwohl zu beteiligen.

Über 100 ehrenamtliche Helfer der Rotkreuzgemeinschaften Geilenkirchen, Birgden, Heinsberg und Hückelhoven sowie der Ortsvereine Holzweiler, Erkelenz und Stadt Wegberg waren im vergangenen Jahr bei den Kleidersammlungen im Kreis Heinsberg im Einsatz. Über 40 Fahrzeuge und Helfer hatten zudem Technisches Hilfswerk (THW) Übach-Palenberg, Kinderkrebshilfe Ophoven, Millener Oldtimer Club und Jugendrotkreuz gestellt sowie hatten freiwillige Helfer aus der Bevölkerung spontan ihre Hilfe angeboten. 65.000 Kleidersäcke werden an die Haushalte in Übach-Palenberg, Geilenkirchen, Heinsberg, Wassenberg, Selfkant, Gangelt und Waldfeucht sowie in den umliegenden Ortschaften verteilt. Die gefüllten Säcke werden am Samstag, 13. April, morgens ab 8.30 Uhr vor den Haustüren abgeholt werden.